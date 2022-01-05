Посол рассказал о настроениях в ФРГ касательно членства Украины в ЕС и НАТО

По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, в Берлине больше готовы поддержать будущее членство Украины в ЕС, чем в НАТО. Он отметил, что дипломаты стараются не различать эти два пути, но шансы по поводу ЕС кажутся намного большими, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

"Это мое личное чувство. Эта тема даже, как вы знаете, более рельефно была прописана в новом коалиционном соглашении. Впервые немецкий политикум констатирует, признает стремление Украины добиться членства… Это такая негласная поддержка. Они этого не исключают априори, и это уже важно", - заявил в интервью посол.

Он рассказал, что сейчас украинские дипломаты пытаются сформировать план, как наполнить практическим содержанием абзац из коалиционного соглашения о том, что "Украина, Молдова и Грузия, которые стремятся к членству в ЕС, должны получить возможность приближаться (к этому) путем последовательных реформ в сфере верховенства права и рыночной экономики", и для этого нужно прописать конкретный "план действий" для Украины на ближайшие годы, чтобы она реализовала необходимые реформы.

"Я не исключаю, что нам удастся убедить коалицию, что дать Украине перспективу членства не стоит ни одного евроцента для налогоплательщиков; но это решение создает для Берлина рычаги влияния на прогресс реформ в Украине" , - отметил Мельник.

По его мнению, с поддержкой членства Украины в НАТО ситуация более сложная - из-за шантажа России.