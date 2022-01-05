Mercedes отзывает почти миллион авто из-за неисправности

Германский автопроизводитель Mercedes отзывает более 800 тысяч автомобилей по всему миру из-за возможной неисправности, сообщает Корреспондент.

Bild, ссылаясь на попавшее в его распоряжение письмо компании, направленное клиентам, утверждает, что в насосе охлаждающей жидкости выявлена неисправность, при которой "в отдельных случаях нельзя полностью исключить опасность возгорания". При этом автомобилисты пока не смогут обратиться в сервисные центры из-за дефицита необходимых запчастей на фоне пандемии коронавируса.

Речь идет о дизельных моделях, произведенных с января 2017 года по октябрь 2021 года: GLC, GLE, GLS, классы С, Е и S, CLS с двигателями OM654 или OM656.

Как следует из текста письма, Mercedes советует владельцам затронутых автомобилей "водить особенно осторожно" и по возможности как можно реже пользоваться авто. В компании работают над решением проблемы.