Президент Казахстана распустил правительство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства. Об этом говорится на сайте главы государства, сообщает Корреспондент.

"В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича" , – говорится в документе.

В нем также отмечается, что члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина.

Государственным секретарем Казахстана назначен прежний помощник президента Ерлан Карин.

Ранее, 4 января Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алматы и в Мангистауской области до 19 января. Это было вызвано массовыми протестами после скачка цен на сжиженный газ.