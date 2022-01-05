Китай отправит зонд на южный полюс Луны

В Китае утверждена четвертая фаза программы исследования Луны. Она включает в себя несколько миссий, в том числе создание в ближайшее десятилетие прототипа научно-исследовательской станции на Луне, сообщает Корреспондент.

Согласно материалам Синьхуа, Китай впервые отправит на южный полюс Луны зонд Чанъэ-7, после чего Чанъэ-6 – резервная копия зонда Чанъэ-5, доставившего в 2020 году на Землю образцы лунного грунта – будет запущен для збора проб грунта на южном полюсе Луны.

Вслед за миссией Чанъэ-6 будет запущена Чанъэ-8, которая займется созданием прототипа научно-исследовательской станции на Луне.

"Мы также намереваемся сотрудничать с Россией в строительстве лунной научно-исследовательской станции. Рассчитываем, что данная станция заложит прочную основу для лучшего исследования лунной среды и ресурсов, в том числе для решения вопросовиспользования и освоения лунных ресурсов в мирных целях" , – заявил заместитель директора Государственного космического управления КНР У Яньхуа.

Как известно, зонд Чанъэ-5, запущенный в 2020 году, доставил на Землю 1731 грамм образцов реголита. В настоящее время китайский посадочный модуль Чанъэ-4 и луноход Юйту-2 работают на обратной стороне Луны. Они совершили первую в истории человечества посадку на невидимую с Земли сторону Луны в 2019 году, прилунившись в районе кратера Фон Карман бассейна Южный полюс-Эйткен.