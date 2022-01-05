Во Львовской области нашли артефакты времен Древнего Рима

Археологи обнаружили новые сенсационные находки времен Римской империи вблизи села Каров Червоноградского района Львовской области, сообщает Корреспондент.

Об этом накануне заявили в департаменте архитектуры и градостроительства Львовской облгосадминистрации.

"Разведочные раскопки вновь открытого памятника времен германских племен обнаружили два новых уникальных археологических объекта: захоронение с обрядовыми предметами внутри и углубленное сооружение, предназначение которого пока остается загадкой" , – говорится в сообщении.

Находку датируют началом ІІІ ст. н. э. и относят к вельбарской культуре, которую оставили восточногерманские племена готов.

"В погребении, кроме человеческих останков, археологи обнаружили фрагменты двух стеклянных кубков, аналогов которым в Украине нет. А также обломки рогового трехслойного гребня, бронзовую застежку (фибулу), части деревянного ящика, обитого бронзовыми пластинками с декоративными гвоздями и половинку жетона из белого пастового стекла. Такие жетоны использовали для римских настольных игр" , – рассказала директор департамента архитектуры и развития градостроительства Львовской обладминистрации Елена Василько.

Исследовать окрестности села Каров начали еще в 2017 году.