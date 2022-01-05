Во Львовской области нашли артефакты времен Древнего Рима

Во Львовской области нашли артефакты времен Древнего Рима

Археологи обнаружили новые сенсационные находки времен Римской империи вблизи села Каров Червоноградского района Львовской области, сообщает Корреспондент.

Об этом накануне заявили в департаменте архитектуры и градостроительства Львовской облгосадминистрации.

"Разведочные раскопки вновь открытого памятника времен германских племен обнаружили два новых уникальных археологических объекта: захоронение с обрядовыми предметами внутри и углубленное сооружение, предназначение которого пока остается загадкой", – говорится в сообщении.
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Находку датируют началом ІІІ ст. н. э. и относят к вельбарской культуре, которую оставили восточногерманские племена готов.

"В погребении, кроме человеческих останков, археологи обнаружили фрагменты двух стеклянных кубков, аналогов которым в Украине нет. А также обломки рогового трехслойного гребня, бронзовую застежку (фибулу), части деревянного ящика, обитого бронзовыми пластинками с декоративными гвоздями и половинку жетона из белого пастового стекла. Такие жетоны использовали для римских настольных игр", – рассказала директор департамента архитектуры и развития градостроительства Львовской обладминистрации Елена Василько.
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Исследовать окрестности села Каров начали еще в 2017 году.

"Каров как археологическая находка – открытие века. И не только для Украины: бронзовый котел с атташами в виде мужских фигур, который мы нашли раньше, является третьей находкой в мире. Кроме того, могильник свидетельствует, что на этих территориях проживали люди, о существовании которых на украинских территориях до сих пор неизвестно. Предполагаем, что это группа людей из Среднего Дуная, которые поселились здесь в результате чрезвычайных обстоятельств, а именно так называемых Маркоманских войн 166-180 годов", – рассказал руководитель раскопок, доцент кафедры археологии Львовского национального университета им. Ивана Франко Ярослав Онищук.
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