Во Львовской области нашли артефакты времен Древнего Рима
Археологи обнаружили новые сенсационные находки времен Римской империи вблизи села Каров Червоноградского района Львовской области, сообщает Корреспондент.
Об этом накануне заявили в департаменте архитектуры и градостроительства Львовской облгосадминистрации.
"Разведочные раскопки вновь открытого памятника времен германских племен обнаружили два новых уникальных археологических объекта: захоронение с обрядовыми предметами внутри и углубленное сооружение, предназначение которого пока остается загадкой", – говорится в сообщении.
Находку датируют началом ІІІ ст. н. э. и относят к вельбарской культуре, которую оставили восточногерманские племена готов.
"В погребении, кроме человеческих останков, археологи обнаружили фрагменты двух стеклянных кубков, аналогов которым в Украине нет. А также обломки рогового трехслойного гребня, бронзовую застежку (фибулу), части деревянного ящика, обитого бронзовыми пластинками с декоративными гвоздями и половинку жетона из белого пастового стекла. Такие жетоны использовали для римских настольных игр", – рассказала директор департамента архитектуры и развития градостроительства Львовской обладминистрации Елена Василько.
Исследовать окрестности села Каров начали еще в 2017 году.
"Каров как археологическая находка – открытие века. И не только для Украины: бронзовый котел с атташами в виде мужских фигур, который мы нашли раньше, является третьей находкой в мире. Кроме того, могильник свидетельствует, что на этих территориях проживали люди, о существовании которых на украинских территориях до сих пор неизвестно. Предполагаем, что это группа людей из Среднего Дуная, которые поселились здесь в результате чрезвычайных обстоятельств, а именно так называемых Маркоманских войн 166-180 годов", – рассказал руководитель раскопок, доцент кафедры археологии Львовского национального университета им. Ивана Франко Ярослав Онищук.