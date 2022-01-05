Власти Алматы заявили о контроле над ситуацией в городе

В Алматы власти взяли под контроль ситуацию в городе. С таким сообщением выступил и.о. акима (главы) Алматы Бакытжан Сагинтаев, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

"Сейчас ситуация в городе взята под контроль властей. Производятся задержания провокаторов и экстремистов. Выявляются зачинщики" , - заявил он.

Аким поблагодарил всех за поддержку, "которую акимат и правоохранительные органы получали в эту непростую ночь, спасибо за понимание, ответственность, любовь к нашему городу".

"Наша общая задача - сохранить стабильность и мир в мегаполисе, не подвергать опасности мирных граждан. Призываю всех горожан не поддаваться на провокации и беззаконие" , - добавил Сагинтаев.

Согласно информации казахстанских СМИ, несмотря на заявления Сагинтаева о контроле над ситуацией в Алматы, в нескольких километрах от центра - в районе улицы Навои, а также Момышулы-Райымбека - слышны взрывы светошумовых гранат.