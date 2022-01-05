Боррель инициирует создание военной миссии ЕС в Украине

Жозеп Боррель планирует внести на рассмотрение стран Евросоюза предложения по подготовке военной консультативной и учебной миссии ЕС в Украине, сообщает Укринформ.

Об этом Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявил в интервью немецкому изданию Welt. По его словам, Брюссель рассматривает возможность введения военной консультативной и учебной миссии ЕС в Украине (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine), в рамках которой европейские военные инструкторы обучали бы руководящие кадры украинской армии.

«Мы уже оценили на месте, что нужно украинцам, как мы можем реально помочь, сколько стоит такая миссия и кто может принять в ней участие. Вскоре я внесу соответствующее предложение странам-членам ЕС» , – заявил Боррель.

На вопрос, не стоит ли Евросоюзу больше поддерживать Украину, он ответил, что ЕС в последние годы предоставил Киеву финансовую поддержку на миллиарды евро, постоянно расширял взаимную торговлю и развивал экономические отношения.

«На прошлой неделе я решил поддержать украинскую армию еще 31 млн евро. Цель - улучшить логистические навыки и борьбу с кибератаками» , - проинформировал высокий представитель.

Он также напомнил, что с 2014 года в миссии EUAM Украина работали более 80 человек, которые помогают реформировать сектор гражданской безопасности, включая полицию и прокуратуру. Это поможет сделать Украину более устойчивой к внутренним и внешним угрозам, добавил дипломат.

Он не стал отвечать на вопрос, насколько вероятным считает вторжение России в Украину, заметив только, что европейские и американские спецслужбы работают по всем возможным сценариям.

«Военное вторжение нельзя полностью исключить, но есть много других сценариев, и я тоже озабочен ими, даже если они менее экстремальны» , - сказал Боррель.

Среди таких вариантов он назвал дестабилизацию правительства Украины посредством гибридных тактик, дальнейшую эскалацию на востоке страны, сокращение транзита газа в Европу.

Высокий представитель Евросоюза также прокомментировал запланированные переговоры между США и Россией:

«Мы не хотим и не должны быть незаангажированным зрителем, через голову которого принимаются решения».

По его словам, речь идет, в частности, о том, как ЕС может присоединиться к переговорам между Вашингтоном и Москвой относительно разрядки ситуации вокруг Украины и гарантий безопасности, которые требует РФ.

По словам Борреля, если Россия хочет говорить о безопасности в Европе, такие переговоры имеют смысл только при участии в них ЕС.

«Каждый, кто хочет вести переговоры о будущей архитектуре безопасности в Европе, должен, конечно, также говорить с европейцами. Европейская безопасность – это о нас. Америка и Россия (или НАТО и Россия) не могут просто вести переговоры об этом - даже если Москва так себе это представляет… Россия хочет вести переговоры об архитектуре европейской безопасности без привлечения Европейского Союза - это абсурд. Мы этого не примем. Ничего не решается о нас без нашего присутствия» , - заявил дипломат, подчеркнув, что никакой «Ялты-2» быть не может.

Боррель также обратил внимание на то, что Россия впервые изложила свои предложения в форме договора.

«Требования гарантий безопасности и прекращение расширения ЕС и НАТО - это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно имея в виду Украину» , - указал представитель Брюсселя.

При этом он заверил, что ЕС не может идти на компромисс по фундаментальным принципам:

«Территориальная целостность страны и право суверенного государства самостоятельно решать вопрос о сотрудничестве с другими странами или альянсами - эти принципы не подлежат обсуждению».