В Турции арестовали полсотни подозреваемых в связях с движением Гюлена

Турецкая прокуратура выдала ордера на арест 99 человек, подозреваемых в связях с движением FETÖ Фетуллаха Гюлена, сообщает Укринформ.

"Главная прокуратура Анкары выдала распоряжения о задержании 99 человек в рамках расследования деятельности FETÖ... 55 подозреваемых были задержаны в ходе операции, проведенной одновременно в 40 провинциях" , - пишет одно из турецких изданий.

Отмечается, что из 99 человек, подозреваемых в связях с FETÖ, 65 были ранее уволены с государственной службы, остальные 34 - работают как "частные имамы". Продолжаются следственные действия с целью задержания всех подозреваемых.

Власти Турции обвиняют FETÖ и ее лидера Фетуллаха Гюлена, находящегося в добровольном изгнании в США, в организации путча 15 июля 2016 года. Тогда погиб 251 человек и около 2200 получили ранения.