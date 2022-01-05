Курс валют НБУ на 5 января

Курс валют НБУ на 5 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 5 января 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 4 января, вырос на 2 коп до 27.30 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 30.77 за 1 евро.

Курс рубля снизился на 2 коп до 3.62 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 36.80 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 11 коп до 29.71 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 1 коп до 6.74 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.297600 +0.019
EUR Евро 30.773900 --0.149
RUB Рубль 0.362410 --0.002
GBP Фунт стерлингов 36.804000 --0.035
CHF Швейцарский франк 29.713300 --0.114
PLN Польский злотый 6.739600 +0.012

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