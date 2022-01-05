Toyota стала лидером автопродаж в США

Японский производитель автомобилей Toyota Motor по итогам 2021 года впервые в истории обошел американскую корпорацию General Motors по продажам на рынке США, сообщает Корреспондент.

Как передают американские СМИ, согласно опубликованному официальному отчету, Toyota за прошлый год продала в США 2,33 млн автомобилей, что на 10% больше, чем в 2020 году. В то же время продажи GM упали на 13% – до 2,2 млн единиц – из-за нехватки полупроводников и приостановки работы заводов.

Toyota также испытывала трудности с производством в США, но это в меньшей степени сказалось на ее результатах продаж. Большой вклад внес рост спроса на гибридные автомобили. По сравнению с 2020 годом продажи таких машин выросли более чем на 73% – до 583 тыс.

Ранее General Motors неизменно лидировала по продажам автомобилей в США с 1931 года.