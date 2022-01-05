Alyona Alyona встретила Новый год в Стамбуле, скучая за Украиной

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona провела 31 декабря не на родине, а в Стамбуле (Турция) вместе со своим бойфрендом Денисом и его родителями. Артистка призналась, что ей понравился необычный отдых, однако новогодней атмосферы, как в Украине, ей все-таки не хватило, сообщает Обозреватель.

В праздничном меню у вокалистки вместо классического оливье была шаурма с рыбой, которая, к слову, ей очень понравилась. Особенностями начала своего 2022 года звезда поделилась с подписчиками в Instagram-stories.

Сам Новый год в 00:00 30-летняя рэперша встретила в шумном кругу туристов с разных уголков мира на Босфорском мосту, с которого можно было понаблюдать за яркими фейерверками, которые уже традиционно запускало местное правительство.

"Было очень весело. Все поздравляли друг друга и фотографировались", – прокомментировала Алена.

Alyona Alyona со своим парнем Денисом. Источник: instagram.com/alyona.alyona.official

После чего знаменитость вместе с возлюбленным и его семьей отправилась в рыбный ресторанчик, где они впервые попробовали шаурму с рыбой. Блюдо с морепродуктами в лаваше оказалось очень аппетитным, несмотря на свой необычный вкус.

Затем Alyona Alyona с близкими гуляла ночным Стамбулом и наслаждалась относительно теплой зимней погодой. Она отметила, что ей не хватало "украинского вайба", поскольку дома Новый год принято встречать с большим размахом.

Alyona Alyona рассказала, как встретила Новый год-2022. Источник: instagram.com/alyona.alyona.official