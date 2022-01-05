В Шахтере оценили шансы Срны стать главным тренером

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился мнением о возможности, что директор по футболу Дарио Срна возглавит "горняков" в будущем, сообщает 24 Канал.

В интервью пресс-службе Шахтера Палкин рассказал, что Срни нравится его нынешняя работа в клубе и пока не было разговоров о его тренерских амбициях.

"Здесь все зависит от Дарио. Если у него будет желание и ситуация сложится определенным образом, то, конечно, все возможно, главное – желание", – сказал Палкин.

На данный момент главным тренером Шахтера является Роберто Де Дзерби, возглавивший "горняков" в мае 2021 года и начавший свою работу в клубе с начала нового сезона.

Карьера Срны в Шахтере