В Шахтере оценили шансы Срны стать главным тренером
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился мнением о возможности, что директор по футболу Дарио Срна возглавит "горняков" в будущем, сообщает 24 Канал.
В интервью пресс-службе Шахтера Палкин рассказал, что Срни нравится его нынешняя работа в клубе и пока не было разговоров о его тренерских амбициях.
"Здесь все зависит от Дарио. Если у него будет желание и ситуация сложится определенным образом, то, конечно, все возможно, главное – желание", – сказал Палкин.
На данный момент главным тренером Шахтера является Роберто Де Дзерби, возглавивший "горняков" в мае 2021 года и начавший свою работу в клубе с начала нового сезона.
Карьера Срны в Шахтере
- За плечами Срны 15 сезонов в составе Шахтера, 536 матчей (рекорд клуба), 49 голов и 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионских, 7 Кубков и 8 суперкубков Украины. Свой богатый футбольный опыт он может использовать, помогая молодым игрокам добиваться успеха с клубом.
- В 2019 году Срна завершил игровую карьеру (последним его клубом был Кальяри) и получил руководящую должность в Шахтере.