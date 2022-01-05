5 января – какой сегодня праздник и чего нельзя делать

5 января украинские верующие чтят святого Феодула. Он был одним из десяти Критских мучеников и распространял христианство среди народа. Из-за этого власти Крита схватили Феодула и жестоко пытали, а позже приговорили к смерти, сообщает 24 Канал.

Именины 5 января празднует Василий.

Приметы 5 января

Ветер на Феодула будет означать хороший урожай летом.

Домашние животные беспокойны – будет метель.

Дождь и снег в этот день предвещают теплую погоду в июле.

Люди верили, если ребенок родился на Феодула, то он будет иметь волевой характер.

Что нельзя делать 5 января