Когда появился первый в мире серийный автомобиль с мотором V16

На автосалоне в Нью-Йорке 4 января 1930 года компания Cadillac представила первый в мире серийный легковой автомобиль с 16-цилиндровым V-образным двигателем. Это был роскошный Imperial Landaulette с 4-дверным кузовом от фирмы Fleetwood, сообщает Автоцентр.

В создании многоцилиндровых двигателей, которые как известно обладают высокой плавностью в работе, компания Cadillac пошла своим, непроторенным путем. Еще в 1915 году она выпустила первый в мире легковой автомобиль с 8-цилиндровым V-образным мотором. Над этой принципиально важной новинкой трудился в условиях строгой секретности коллектив под руководством инженера МакКолла Уайта.

А в конце 1929 года появилась следующая сенсационная новинка – уже 16-цилиндровый V-образный агрегат, тоже от General Motors. Двигатель был создан под руководством главного инженера GM Эрнеста Сихолма. У этого мотора угол развала цилиндров составлял 45 град. Посередине, между их рядами, находился распределительный вал – один на всех. Агрегат имел верхние клапаны и, что примечательно, для их привода служили новаторские тогда гидравлические толкатели. Каждый из двух рядов цилиндров имел свой карбюратор и свою батарейную систему зажигания.

Рабочий объем двигателя составлял 7413 см куб. и при степени сжатия 5,5 мотор развивал 165 – 185 л. с. Коробка передач стояла 3-ступенчатая, полностью синхронизированная. Шасси было рамным, подвеска колес – зависимая, рессорная. В разных вариантах, в зависимости от исполнения, машина развивала 130 – 160 км/ч. Средний расход топлива составлял 28 л на 100 км.

Интересно, что для машины предлагалось ни много ни мало 54 варианта кузовов. Их изготавливала фирма Fleetwood, которая тогда работала исключительно на General Motors. А если учесть продукцию другой, тоже домашней фирмы – Fisher, то это число возрастет до 70.

Любопытная деталь экстерьера: ниже двух основных громадных фар были установлены две другие, поменьше, связанные горизонтальной шарнирной тягой. Водитель мог направлять их в сторону поворота, для чего имелся специальный тросовый привод.

Машина произвела сенсацию: ее хвалила пресса, ею увлекалась публика. В первый год было продано более 2800 этих очень дорогих авто. Но в результате бушевавшего экономического кризиса спрос быстро упал. В 1934 – 1935 гг. реализовали только 150 машин, в 1936-м – 52 ед., а в 1937-м, последнем году выпуска – 50 штук.

В том же 1937 году Cadillac выпустил улучшенную 16-цилиндровую модель – P90. Двигатель был более легким и простым. В течение трех лет было продано только 500 таких авто. Производство их прекратилось в 1942 году и всего за 11 лет выпуск всех машин Сadillac моторами V16 составил 4066 ед. Дело в том, что большинство потребителей предпочитали более дешевые модели – с 12-ти и 8-цилиндровыми агрегатами. Именно эти машины и стали палочкой-выручалочкой, которая удержала фирму на плаву в 30-е гг.