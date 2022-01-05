Потенциально опасный астероид приблизится к Земле

Так, астероид размером с Большой Биг Бен пройдет через атмосферу Земли уже 11 января, приблизившись на расстояние в 5,6 млн километров, сообщает Сегодня.

Космический камень, получивший название Asteroid 2013 YD48, имеет ширину примерно 104 метра.

Космический объект классифицируется как потенциально смертельный астероид (считают от расстояния в 1,9 млн километров).

Он вращается вокруг Солнца на расстоянии от 116 до 459 млн километров. 15 января 2014 года он уже приближался к Земле на расстоянии 7,71 млн километров.

Второй астероид под номером 7482, или 1994 PC1, также немал – он в два раза больше Эмпайр-стейт-билдинг.

18 января он пройдет мимо Земли на расстоянии 1,9 млн километров. И хотя NASA считает эту дистанцию близкой, она более чем впятеро превышает расстояние между нами и Луной.

Размер 1994 PC1 является одной из причин, по которой он классифицируется как потенциально опасный астероид (его длина составляет около одного километра).

Кроме того, он будет двигаться со скоростью 69 тысяч км в час.