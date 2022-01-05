Протесты в Казахстане: протестующие движутся к центру Алматы

В Алматы возобновились акции протеста, несмотря на введение Чрезвычайного положения. Толпы протестующих движутся с окраин к центру города.

﻿Видео с места протеста опубликовал Telegram-канал Политика Страны.

На видео видно две захваченные у полицейских машины.

На кадрах видно, что толпа идет к центру города вместе с полицейскими машинами, которыми управляют полицейские. Но со всех сторон на машинах стоят протестующие.

Также полиция стоит в стороне от дороги и наблюдает как протестующие идут к центру, не препятствуя им.

Напомним, со 2 января в Казахстане проходят газовые протесты. Массовые акции начались после скачка цен на сжиженный газ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в Алматы и в Мангистауской области с 5 по 19 января.

Также Токаев объявил о роспуске правительства, которое будет продолжать исполнять обязанности до назначения нового состава кабинета министров.