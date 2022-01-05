Гарнир, который поможет сохранить фигуру: список

Очень сложно представить свою еду без гарнира. И правда, правильный гарнир – залог удачного приема пищи, а еще – красивой фигуры, благодаря правильному сочетанию продуктов, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Какой должен быть гарнир и правила его сочетания, рассказала в своем блоге о здоровом питании в Instagram нутрициолог Евгения Хелс.⠀

Правила сочетания гарнира с основным блюдом

1. Если мы едим жирный белок – такой, как жирное мясо, рыба ( скумбрия, форель), утка, кролик, то лучше выбрать овощной гарнир в виде салата, крахмалистых овощей (свекла, тыква, батат ), можно попробовать запеченные фрукты.⠀

2. Если едим постный белок (грудку, морепродукты, нежирную рыбу), то можно выбрать гарнир из крупы.⠀

3. Если хотим крупу или иной гарнир зерновой, лучше сочетать ее с жирами растительными или животными, но облегчить содержание животного белка ( например, паста с сыром и оливками, можно с морепродуктами, или гречневая крупа и кокосовое молоко, тост с сыром и авокадо).

Овощи (фото: pexels.com)

Лучшие гарниры: топ-10

1. Печеная свекла или салат с ней (попробуйте с рукколой и козьим сыром – это божественно).⠀

2. Тыква и все вариации с ней, она обладает мощным антибактериальным эффектом для кишечника.

3. Капуста белокочанная (в сыром или приготовленном виде), а также обратите внимание на краснокочанную капусту, в ней так же большое количество антиоксидантов и полезных свойств.

Не забываем о суперфудах: броколли и брюссельская капуста, цветная капуста. Добавьте в капусту куркуму, травы, чеснок.

4. Морковь запеченная или сырая (попробуйте запечь с прованскими травами и полить оливковым маслом или с корицей, можно с мускатным орехом, полить маслом гхи – откроете новый вкус для себя).⠀

5. Гречка или киноа.⠀

6. Греческий салат.⠀

7. Овощной микс на пару.⠀

8. Любые свежие овощи (огурцы, томаты, перец).

9. Попробуйте салат с апельсином, ананасом или другим фруктом на свой вкус (можно сделать фрукты на гриле).

10. Добавьте в свой рацион морскую капусту или водоросли вакаме (именно они помогают усваиваться бобовым, таким, как фасоль и чечевица).