Защитника Манчестер Сити перевели в одну из самых жестких тюрем

Защитника Манчестер Сити и сборной Франции Бенжамена Менди, обвиняемого в 7 пунктах изнасилований, перевели в более жесткое учреждение в Манчестере, сообщает 24 Канал.

Ранее он был в тюрьме категории B в Ливерпуле, а теперь находится в тюрьме категории A.

Это было сделано для безопасности Менди, где его больше знают и любят заключенные, чем в тюрьме в Ливерпуле. Отмечается также, что суд над Менди должен пройти 24 января. Игрок находится под стражей с августа 2021 года.

Что известно о заключении Менди