Защитника Манчестер Сити перевели в одну из самых жестких тюрем
Защитника Манчестер Сити и сборной Франции Бенжамена Менди, обвиняемого в 7 пунктах изнасилований, перевели в более жесткое учреждение в Манчестере, сообщает 24 Канал.
Ранее он был в тюрьме категории B в Ливерпуле, а теперь находится в тюрьме категории A.
Это было сделано для безопасности Менди, где его больше знают и любят заключенные, чем в тюрьме в Ливерпуле. Отмечается также, что суд над Менди должен пройти 24 января. Игрок находится под стражей с августа 2021 года.
Что известно о заключении Менди
- Случаи изнасилования имели место в период с октября 2020 года по август 2021 года в доме футболиста в Престбери – элитном поселке близ Манчестера.
- Кроме Менди, обвинения предъявлены также его другу Луи Маттури. Оба они находятся под стражей – им отказали в возможности выйти под залог.
- Менди перешел в Манчестер Сити из Монако в 2017 году за 52 миллиона фунтов стерлингов. Он играет на позиции левого защитника. И успел трижды выиграть чемпионство в АПЛ с "горожанами". Его зарплата в клубе – 90 тысяч фунтов стерлингов в неделю.