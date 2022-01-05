Макрон решил "рассердить" непривитых

Президент Франции Эммануэль Макрон вызвал возмущение у части населения своей стратегией относительно вакцинации против COVID-19. По его словам, она заключается в том, чтобы "разозлить" людей, которые не сделали прививку, продолжая усложнять им повседневную жизнь. Об этом, со ссылкой на западные СМИ, сообщает Обозреватель.

Ныне чиновники обсуждают ужесточение требований к обязательному медицинскому сертификату об иммунизации, без которого люди не смогут посещать общественные места.

"Я не собираюсь злить французов. Но что касается невакцинированных, очень хочу их рассердить. И буду делать это до конца. Это стратегия" , – сказал накануне французский лидер в интервью Le Parisien.

Отмечается, что его замечания прозвучали в то время, когда парламент страны обсуждал новый закон об усилении противоэпидемических ограничений. Если его примут, только полностью вакцинированные люди (а не те, у кого есть отрицательный тест на коронавирус), будут иметь право на получение медицинского COVID-паспорта со следующего месяца.

Ежедневный прирост заражений коронавирусом во Франции. Источник: worldometers.info

Такой пропуск во Франции ввели этим летом. Вакцинированному человеку он открывает доступ в закрытые общественные места, такие как кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, концертные площадки и спортивные центры. Также документ требуют при посадке на поезда дальнего следования и самолеты.

"В демократии злейшие враги – ложь и глупость. Мы оказываем давление на невакцинированных, максимально ограничивая их доступ к общественной деятельности" , – пояснил это Макрон.

По его словам, во Франции вакцинировали почти 90% населения, имеющего право на прививку, и ныне "сопротивляется лишь очень незначительное меньшинство" . Уменьшить это количество "антивакцинаторов" , подчеркнул президент, в стране собираются путем ограничений.

"Рассердив их еще больше" , – пояснил он, заверив, что не собирается таких людей "сажать в тюрьму или принудительно их вакцинировать".

Коронавирус во Франции. Источник: worldometers.info

Так, с 15 января французы без COVID-паспорта больше не смогут ходить в ресторан, кафе, театр или кино.

Примечательно, что политические оппоненты Макрона обвинили президента в чрезмерной лексике, подчеркнув, что по должности ему "не полагается говорить такие вещи" .

На сегодня во Франции подтверждено почти 10,6 млн всех случаев заражения коронавирусом, из которых 124,5 тыс. обернулись смертью больных, а 5,1 млн человек вылечились. По данным сайта Gedi Digital, в стране полный курс вакцинации прошли свыше 49,5 млн взрослого населения (73,4%).