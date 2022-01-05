МИД России назвал представителей на переговорах с НАТО

На предстоящем заседании Совета Россия-НАТО российскую сторону представит межведомственная делегация МИД и Минобороны, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает Радио Sputnik.

Он уточнил, что лично отправится на переговоры, вместе с ним позицию РФ будут отстаивать представители оборонного ведомства.

Российский МИД опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Документы, в частности, исключают дальнейшее расширение альянса на Восток и вступление в него стран бывшего СССР. Также проект предусматривает отказ от любой военной деятельности альянса в Украине, Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.

Переговоры по безопасности начнутся с консультаций в Женеве между РФ и США 10 января, затем продолжатся на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене в ОБСЕ.