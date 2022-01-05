Кнопочные телефоны Blackberry перестали работать по всему миру

Blackberry умер. Поддерживающая жизнь компания отключила свои фирменные сервисы и полностью прекратила поддержку классических смартфонов, сообщает УНИАН.

По сути, они превратились в "кирпичи", с которых нельзя ни позвонить, ни отправить смс-ки.

Сервисы и службы перестали работать на смартфонах и планшетах с BlackBerry OS 10, OS 7, PlayBook OS 2.1 и более ранними версиями системы. Среди них:

BlackBerry Classic;

BlackBerry Passport;

BlackBerry Leap;

BlackBerry Z10, Z30, Z3;

BlackBerry Q10, Q5;

Porsche Design P’9982/9983/9981;

Porsche Design P’9983 from BlackBerry;

BlackBerry Bold: 9900/9930, 9790, 9650, 9788, 9700, 9000;

BlackBerry Curve: 9380/9370/9360/9350, 9330/9300, 9320/9315,9220, 8530/8520, 9380, 8900/8980, 8300/8310/8320/8330/8350i;

BlackBerry Torch: 9860/9850, 9810, 9800;

BlackBerry Storm: 9500/9530, 9520/9550;

BlackBerry Pearl: 9100/8100/8110/8120/8130, 8220/8230;

и десятки других.

Счастливые деньки для BlackBerry закончились вместе с анонсом самого первого Айфона в 2007 году – устройства, которое перевернуло рынок смартфонов и все еще остается на нем лидером. Спустя 10 лет доля BlackBerry на нём достигла нуля.

Постфактум BlackBerry предприняла несколько попыток вернуться на рынок, например выпускать смартфоны на Android, а не фирменной ОС. Завоевать благорасположение аудитории компании так и не удалось, после чего она окончательно отказалась от разработки устройств и переключилась на софт в области кибербезопасности для корпоративных клиентов.