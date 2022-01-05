ASUS показала игровой монитор ROG Swift с 4К и OLED

В ходе выставки CES 2022 в Лас-Вегасе Asus представила 4К OLED-монитор. ROG Swift будет выпускаться в двух версиях – с диагональю экрана 48 дюймов (модель PG48UQ) и 42 дюйма (PG42UQ), сообщает 24 Канал.

Особенности новинки от Asus

Если 48-дюймовые OLED-мониторы сегодня не являются чем-то новым, то 42-дюймовый монитор – это совершенно новая тенденция в 2022 году. Asus утверждает, что стала первой компанией, адаптировавшей OLED-дисплей такого размера на монитор.

Характеристики ROG Swift

42-дюймовый монитор PG42UQ, как и 48-дюймовая модель, имеет разрешение 4K (3840×2160 пикселей):

акты бликовое покрытие;

контрастность 1000000:1;

время отклика 0,1 мс, а частота обновления 120 Гц;

обе модели оснащены двумя портами HDMI 2.1, двумя портами HDMI 2.0, разъемом DisplayPort, аудиовходом и концентратором USB.

Новинка обеспечивает 10-битную глубину цвета с 98-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3 и HDR10. По словам компании, ROG Swift прошел фабричную калибровку цвета Delta-E<2.

Следует отметить, что монитор пока не получил сертификацию VESA DisplayHDR.

Asus сообщила, что новые мониторы обладают микротекстурным покрытием, что обеспечивает наилучшую точность цветопередачи. Также новинки поддерживают изменяющуюся частоту обновления и автоматические режимы с малой задержкой. Цена и срок выхода ASUS ROG Swift пока не известны.