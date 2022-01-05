Лобода показала новогодние фото с дочерьми

Семейные кадры на фоне елки собрали более 212 тысяч лайков. При этом исполнительница традиционно скрывает лицо младшей Тильды, сообщает Корреспондент.

Певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram новогодние снимки с дочерьми Евангелиной и Тильдой.

Звезда и ее старшая дочь предстали в блестящих нарядах, а младшая была одета в легкое белое платьице. Они позировали на фоне украшенной елки, рядом с которой стоял большой кролик в костюме.

"Мои любимые девочки всегда со мной. С любовью к наступившему 22" , – подписала кадры Лобода.

Отметим, что десятилетнюю Евангелину, звезда часто показывает на фото, а лицо трехлетней Тильды предпочитает скрывать.

Светлана Лобода с дочерьми instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода с дочерьми instagram.com/lobodaofficial