Лобода показала новогодние фото с дочерьми
Семейные кадры на фоне елки собрали более 212 тысяч лайков. При этом исполнительница традиционно скрывает лицо младшей Тильды, сообщает Корреспондент.
Певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram новогодние снимки с дочерьми Евангелиной и Тильдой.
Звезда и ее старшая дочь предстали в блестящих нарядах, а младшая была одета в легкое белое платьице. Они позировали на фоне украшенной елки, рядом с которой стоял большой кролик в костюме.
"Мои любимые девочки всегда со мной. С любовью к наступившему 22", – подписала кадры Лобода.
Отметим, что десятилетнюю Евангелину, звезда часто показывает на фото, а лицо трехлетней Тильды предпочитает скрывать.