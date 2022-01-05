Жена Гогилашвили работала в ОП нелегально? Приказ о назначении скрыт

Офис президента Украины отказался предоставить копию приказа о назначении Марии Левченко (жены Александра Гогилашвили) на должность заместителя руководителя Кабинета Президента – руководителя Службы обеспечения мероприятий Президента.

Об этом говорится в ответе ОП на запрос агентства "Українські новини"﻿.

В ОП подтвердили, что Левченко действительно работает на указанной должности, однако отказались предоставить копию приказа о ее назначении.

"Запрашиваемый вами документ, согласно требованиям действующего законодательства, содержится в личном деле М.В. Левченко и, согласно вышеуказанному, не может копироваться и предоставляться по обращениям или заявлениям" , – ответили в Офисе президента.

Там также отметили, что должность Левченко не подпадает под действие закона о государственной службе.

Известно, что Мария Левченко работала личной помощницей Владимира Зеленского еще со времен "Квартала". После его победы на президентских выборах Левченко перешла на работу в ОП, но на общественных началах. Как сообщали СМИ, в это время она продолжала получать зарплату в "Студии "Квартал-95".

Мужа Левченко, Александра Гогилашвили, после избрания Зеленского президентом, назначили заместителем министра внутренних дел. Недавно его со скандалом уволили из МВД за ненадлежащее поведение с полицейскими.