США пообещали обеспечить Украину энергоресурсами
США пообещали содействовать Украине в обеспечении стабильности поставок энергоресурсов. В частности, речь идет об атомной энергетике и усилении энергетической безопасности, сообщает Обозреватель.
Об этом заявила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин во время встречи с министром энергетики Германом Галущенко.
"Квин заверила, что Соединенные Штаты Америки готовы содействовать Украине в обеспечении стабильности поставок энергоресурсов", – говорится в сообщении Минэнерго.
Помимо этого стороны обсудили сотрудничество в сфере обеспечения надежной и бесперебойной работы украинских АЭС во время отопительного сезона. В частности, техническую поддержку и стабильное пополнение запасов горючего.
"Галущенко напомнил, что Россия заблокировала поставки в страну угля по железной дороге. Украина переориентировалась на другие источники импорта, и основной путь поставок угля – морской. Также на встрече обсуждалась текущая ситуация со значительным сокращением объемов транзита российского газа через Украину", – рассказали в Минэнерго.