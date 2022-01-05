США пообещали обеспечить Украину энергоресурсами

США пообещали содействовать Украине в обеспечении стабильности поставок энергоресурсов. В частности, речь идет об атомной энергетике и усилении энергетической безопасности, сообщает Обозреватель.

Об этом заявила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин во время встречи с министром энергетики Германом Галущенко.

"Квин заверила, что Соединенные Штаты Америки готовы содействовать Украине в обеспечении стабильности поставок энергоресурсов" , – говорится в сообщении Минэнерго.

Помимо этого стороны обсудили сотрудничество в сфере обеспечения надежной и бесперебойной работы украинских АЭС во время отопительного сезона. В частности, техническую поддержку и стабильное пополнение запасов горючего.