Киевское "Динамо" наметило сбор и матчи в Испании
После месячного отпуска футболисты киевского "Динамо" вернутся к работе в пятницу, 14 января. Команда пройдет традиционный медосмотр, пару дней потренируется на базе, а 17 января отправится на сбор. На этот раз он запланирован на юго-востоке Испании, в провинции Аликанте, сообщает Обозреватель.
Базироваться подопечные Мирчи Луческу будут в тренировочном комплексе неподалеку от городов Аликанте и Мурсия, где есть несколько полей с натуральным газоном и вся необходимая инфраструктура.
Украинская команда планирует получить много игровой практики и провести в Испании пять контрольных матчей. Соперники для спаррингов еще подбираются, но один из них уже известен. 24 января динамовцы сыграют со шведским "Кальмаром", который занял в национальном чемпионате шестое место.
Напомним, на зимнюю паузу в роли лидера украинской Премьер-лиги ушел "Шахтер".