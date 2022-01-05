Киевское "Динамо" наметило сбор и матчи в Испании

После месячного отпуска футболисты киевского "Динамо" вернутся к работе в пятницу, 14 января. Команда пройдет традиционный медосмотр, пару дней потренируется на базе, а 17 января отправится на сбор. На этот раз он запланирован на юго-востоке Испании, в провинции Аликанте, сообщает Обозреватель.

Базироваться подопечные Мирчи Луческу будут в тренировочном комплексе неподалеку от городов Аликанте и Мурсия, где есть несколько полей с натуральным газоном и вся необходимая инфраструктура.

Команда готовится к матчам. Источник: ФК "Динамо" (Киев)

Украинская команда планирует получить много игровой практики и провести в Испании пять контрольных матчей. Соперники для спаррингов еще подбираются, но один из них уже известен. 24 января динамовцы сыграют со шведским "Кальмаром", который занял в национальном чемпионате шестое место.

Напомним, на зимнюю паузу в роли лидера украинской Премьер-лиги ушел "Шахтер".