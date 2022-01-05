Протестующие ворвались в здание администрации Алматы: начался пожар

В Казахстане митингующие ворвались в администрацию Алматы. Собравшиеся вооружены арматурами, палками и щитами. Очевидцы сообщают о пожаре в здании.

Перед администрацией взрываются светошумовые гранаты, а само здание заволокло дымом.

Сообщается, что полицейские отступили к резиденции, которая находится в 50 метрах от администрации.

Очевидцы сообщают о начавшемся пожаре в здании администрации, передает NUR.KZ﻿.

Позже сообщили о пожаре в здании прокуратуры города.