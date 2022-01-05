Жители Львова остались без воды: адреса

Во Львове на улице Короткая, 5 произошла аварийная утечка на водопроводе. Движение транспорта на улице запретили, сообщает Варта1.

В 11:00 начались ремонтные работы по ликвидации утечки. На время работ – с 11:00 до 17:00 – будет приостановлено водоснабжение ко всем домам на улицах Братьев Михновских, Короткая, Стародубская и Шараневича.

Также улица Короткая будет перекрыта для движения транспорта с 11.00 до 17.00 от улицы Братьев Михновских до улицы Железнодорожной. Схемы объезда будет регулироваться полицией.

На время ремонтных работ не будут курсировать троллейбусы №27 и №32.