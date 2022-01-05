В СНБО отказались расследовать показ "Сватов" на канале "Россия-1"

В Совете национальной безопасности обороны Украины отказались начинать расследование из-за показа 7 сезона сериала "Сваты" на российском государственном телевидении.

Об этом говорится в ответ на запрос журналистов агентства "Українські новини"﻿.

В СНБО также отметили, что не получали предложений от соответствующих субъектов о введении санкций из-за данного факта.

Как известно, новый сезон сериала "Сваты" транслировали на телеканале "Россия-1" против которого СНБО ввела санкции.

Право на международную дистрибуцию продуктов "Квартала 95" имеет компания Eccho Rights. Она ранее продавала права на трансляцию сериала "Папик" в Россию.