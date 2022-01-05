Песня Go_A – в топ-3 популярных треков в истории Евровидения

Кроме представителя Украины на Евровидении 2021, в список попали еще несколько групп нашей страны, сообщает Корреспондент.

Радио международного конкурса Евровидение ESC Radio объявило рейтинг самых популярных песен за всю историю музыкального соревнования. Трек "Шум" украинской группы Go_A оказался в тройке лидеров из 250 композиций, попавших в список. Об этом говорится в Instagram коллектива.

"Сразу два наших трека попали в ESC TOP 250 – ежегодный рейтинг лучших песен за все времена существования Евровидения! SHUM вошел в тройку популярнейших песен за всю историю конкурса! А "Solovey" занял 128-е место. Впервые в истории в этот чарт попали сразу две украиноязычные песни" , - написали участники Go_A.

Также еще один сингл Solovey занял в этом списке 128 место.

Возглавила список победительница Евровидения 2012 года шведская певица Loreen с композицией Euphoria.

А трек Джамалы 1944 о депортации крымских татар занял 14 место. В первую сотню хитов также попал зажигательный хит Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai. Он занял 74 место, а Дикі танці Русланы - 78.

Ранее группа Go_A получила награду за лучшую постановку на Евровидении.