Боррель и Кулеба отправились на линию разграничения на Донбассе
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправились на линию разграничения на Донбассе, сообщает Новое время.
Об этом заявил глава украинского МИД в Twitter.
"Знак единства Украины и ЕС перед лицом растущих российских угроз и силы нашей дипломатии во имя мира, безопасности и справедливости в Европе", — написал он.
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что Кулеба и Боррель посетят Станицу Луганскую. Они вылетели в зону ООС из Харькова.
В Украину с трехдневным визитом прибыл Жозеп Боррель, он пробудет в стране до 6 января.
На фоне стягивания России своих войск к украинским границам Боррель заявил, что любая военная агрессия со стороны РФ против Украины будет иметь огромные последствия. В конце декабря 2021 года он рассказал, что хочет предложить создать в Украине военную учебную миссию Евросоюза.