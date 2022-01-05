Боррель и Кулеба отправились на линию разграничения на Донбассе

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправились на линию разграничения на Донбассе, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава украинского МИД в Twitter.

"Знак единства Украины и ЕС перед лицом растущих российских угроз и силы нашей дипломатии во имя мира, безопасности и справедливости в Европе" , — написал он.

In helicopter with @JosepBorrellF, taking off to Luhansk region. First ever EU HR/VP visit to Donbas since Russia launched this war. Sign of Ukraine-EU unity in the face of elevated Russian threats and the strength of our diplomacy for peace, security and justice in Europe. pic.twitter.com/yWcBzi5ejP — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 5, 2022

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что Кулеба и Боррель посетят Станицу Луганскую. Они вылетели в зону ООС из Харькова.

@JosepBorrellF and @DmytroKuleba are leaving Kharkiv Airport's unmistakable Stalinist-architecture VIP-terminal (although I doubt the term was in use when it was built) for the line of contact in Stanytsya Luhanska. pic.twitter.com/riJp2kDc4v — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) January 5, 2022

В Украину с трехдневным визитом прибыл Жозеп Боррель, он пробудет в стране до 6 января.

На фоне стягивания России своих войск к украинским границам Боррель заявил, что любая военная агрессия со стороны РФ против Украины будет иметь огромные последствия. В конце декабря 2021 года он рассказал, что хочет предложить создать в Украине военную учебную миссию Евросоюза.