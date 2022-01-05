Возле Синевира образовались километровые пробки

На дороге к озеру Синевир образовались километровые пробки. Сотни автомобилей, припаркованных сбоку от дороги, ограничили движение в одну сторону, сообщает Mukachevo.net.

На Новогодне-Рождественские праздники в Закарпатье приезжает много туристов, что на днях вызвало большой ажиотаж на подъезде к озеру Синевир.

Сотни автомобилей, большие пассажирские автобусы, тысячи туристов - все это повлекло за собой километровые пробки. Чтобы уехать от территории озера, нужно было простоять в пробке около получаса. А некоторые туристы смогли попасть к озеру только с наступлением темноты.

mukachevo.net

Местные советуют планировать поездку заранее, выехать раньше и оставить автомобиль как можно дальше, чтобы не создавать давку.