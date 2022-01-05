Протесты в Казахстане: что делать украинцам, которые оказались в стране

Из-за того, что во многих регионах Казахстана ввели чрезвычайное положение, украинцам советуют воздержаться от поездок в эту страну, сообщает Сегодня.

Пока в стране действует режим ЧП, украинцам не стоит находиться в местах, где много людей.

"Гражданам, находящимся на территории Казахстана, стоит воздержаться от посещения мест массового скопления людей на период чрезвычайного положения в стране" , – говорится в сообщении посольства Украины.

В МИД Украины также опубликовали рекоммендации гражданам Украины, которые находятся в Казахстане.

"Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинским гражданам, находящимся на территории этой страны, постоянно отслеживать информацию о развитии ситуации, проявлять повышенную бдительность и осторожность, неукоснительно соблюдать указания и распоряжения представителей местной власти и правоохранительных органов, не оставлять места своего проживания без крайней необходимости, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность" , – говорится в заявлении.

МИД призвал украинцев зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ"﻿.

Со всеми вопросами украинцам в Казахстане следует обращаться на горячую линию украинского посольства по номеру +7(705) 755 66 10 или по электронной почте: emb_kz@mfa.gov.ua, consul_kz@mfa.gov.ua. Также доступна круглосуточная "горячая линия" МИД Украины: +38 044 238 16 57, электронная почта: cons_or@mfa.gov.ua.