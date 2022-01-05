В Кремле отреагировали на протесты в Казахстане: за помощью не обращались

Казахстан не обращался к России за помощью из-за беспорядков в ряде крупных городов, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

В Кремле выступают "против вмешательства кого-либо извне" и считают, что власти страны сами справятся с внутренними проблемами.

Песков отрицательно ответил на вопрос, запрашивал ли Казахстан помощь у России.

"Нет. Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы" , - сказал пресс-секретарь президента России.