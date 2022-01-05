Миланский Интер подписал звездного вратаря

Вратарь амстердамского "Аякса" Андре Онана летом 2022-го года станет игроком миланского "Интера", сообщает УНИАН.

25-летний камерунец подписал контракт с "Интером" после успешно пройденного медицинского осмотра.

Голкипер заключил соглашение с миланцами на 5 лет. Онана будет зарабатывать три миллиона евро в год "чистыми" (после уплаты налогов). Андре в июле 2022-го присоединится к "Интеру" на правах свободного агента. У него осталось полгода контракта с "Аяксом" и он имеет право заключать предварительные соглашения с другими клубами.

Напомним, что Онана в феврале 2021-го был пойманным на допинге и получил дисквалификацию, которую уже отбыл. Он нечаянно принял таблетку от головной боли, а там содержался запрещенный спортсменам препарат.

Отметим, что Онана заменит в "Интере" капитана Самира Хандановича, которому уже 37 лет.

Андре Онана: чем он известен