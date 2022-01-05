Миланский Интер подписал звездного вратаря
Вратарь амстердамского "Аякса" Андре Онана летом 2022-го года станет игроком миланского "Интера", сообщает УНИАН.
25-летний камерунец подписал контракт с "Интером" после успешно пройденного медицинского осмотра.
Голкипер заключил соглашение с миланцами на 5 лет. Онана будет зарабатывать три миллиона евро в год "чистыми" (после уплаты налогов). Андре в июле 2022-го присоединится к "Интеру" на правах свободного агента. У него осталось полгода контракта с "Аяксом" и он имеет право заключать предварительные соглашения с другими клубами.
Напомним, что Онана в феврале 2021-го был пойманным на допинге и получил дисквалификацию, которую уже отбыл. Он нечаянно принял таблетку от головной боли, а там содержался запрещенный спортсменам препарат.
Отметим, что Онана заменит в "Интере" капитана Самира Хандановича, которому уже 37 лет.
Андре Онана: чем он известен
- Голкипер помог "Аяксу" в сезоне 2018/19 добраться до полуфинала Лиги чемпионов. В том же сезоне Онана занял 5-е место в рейтинге лучших вратарей Лиги чемпионов по версии УЕФА.
- Онана признан лучшим вратарем Африки по итогам Кубка африканских наций-2020.