В Казахстане начали отключать интернет

Информационные сайты из Казахстана не открываются за рубежом. Речь идет прежде всего о ресурсах с доменным именем .kz. Также сообщается об отключении интернета во всем Казахстане оператором Казахтелеком.

Об этом сообщает﻿ Политика Страны.

"Похоже в стране решили на фоне протестов вводить радикальные решения вроде полной информационной блокады. Правда, неизвестно, насколько это будет эффективно с учетом наличия мессенджеров" , - говорится в сообщении. ﻿

Кроме того, сервис Globalcheck сообщил﻿ об отключении интернета во всем Казахстане оператором Казахтелеком.

Власти начали блокировать веб-версию Telegram и пытаться блокировать сам мессенджер во всей стране. Ранее блокировка затрагивала только Алматы.

Также началась борьба с VPN так же во всей стране. В частности, блокируется протокол OpenVPN.

Напомним, со 2 января в Казахстане проходят протесты. Массовые акции начались после скачка цен на сжиженный газ.