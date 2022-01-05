В Казахстане начали отключать интернет
Информационные сайты из Казахстана не открываются за рубежом. Речь идет прежде всего о ресурсах с доменным именем .kz. Также сообщается об отключении интернета во всем Казахстане оператором Казахтелеком.
Об этом сообщает Политика Страны.
"Похоже в стране решили на фоне протестов вводить радикальные решения вроде полной информационной блокады. Правда, неизвестно, насколько это будет эффективно с учетом наличия мессенджеров", - говорится в сообщении.
Кроме того, сервис Globalcheck сообщил об отключении интернета во всем Казахстане оператором Казахтелеком.
Власти начали блокировать веб-версию Telegram и пытаться блокировать сам мессенджер во всей стране. Ранее блокировка затрагивала только Алматы.
Также началась борьба с VPN так же во всей стране. В частности, блокируется протокол OpenVPN.
Напомним, со 2 января в Казахстане проходят протесты. Массовые акции начались после скачка цен на сжиженный газ.