Литиевые АКБ для вашего автомобиля - в чем преимущества

Впоследние годы аккумуляторы LiFePO4 приобретают все большую популярность. Это касается как рынка тяговых АКБ, так и автомобильных. Литиевые аккумуляторы имеют ряд неоспоримых преимуществ в сравнении со свинцово-кислотными АКБ, сообщает Автоцентр.

Рассмотрим каждый из них детальнее:

1. Устойчивость к низким температурам. Аккумуляторы могут эксплуатироваться в диапазоне температур от -20 °C до +60 °C. Этого диапазона рабочих температур вполне достаточно для беспроблемной эксплуатации аккумуляторных батарей в течение всего года на территории Украины.

2. Высокие пусковые токи даже при низком заряде АКБ. Стартерный ток автомобильного аккумулятора определяет собой наибольший показатель силы тока, который нужен для запуска двигателя. То есть он должен быть достаточным для проворота маховика с поршнями. Это довольно энергозатратный процесс, поскольку поршнями сдавливается топливо в камере сгорания с силой 9-13 атмосфер. А в холодное время года масло становится гуще, и чтобы запустить двигатель нужно еще больше ресурсов АКБ.

И если кислотный АКБ имеет низкий заряд, то запуск ДВС становится невозможным. А LiFePO4 аккумулятор даже при малом заряде способен выдерживать высокие пусковые токи и как следствие способен завести машину.

3. Низкий саморазряд. Тогда как потеря емкости в свинцово-кислотных аккумуляторах составляет примерно 10 процентов в год у литий-железо-фосфатных моделей этот показатель находится на уровне 3 процентов/год.

4. Экологичность и многозадачность. Классические автомобильные кислотные аккумуляторы при заряде выделяют вредные газы. Хотя, находясь в вентилируемом подкапотном пространстве такие АКБ не представляют вреда для водителя и пассажиров, но тем не менее это наносит вред экологии.

При эксплуатации же литиевых аккумуляторных батарей никаких вредных веществ не выделяется, они являются полностью герметичными. Это позволяет их использовать не только для запуска автомобиля. С помощью ИБП с аккумулятором можно питать бытовые приборы в доме во время отключений электричества, например, использовать для питания газового или твердотопливного котла.

5. Ресурс до 7000 циклов. Наверно одно из самых главных преимуществ данных АКБ. Свинцово-кислотные аналоги имеют всего до 1000 циклов, а литий феррум фосфатные обладают просто фантастическим ресурсом в 7000 циклов. Как следствие срок службы таких батарей составляет от 7 до 10 лет.

6. Ремонтопригодность и возможность модифицировать АКБ. Аккумуляторы состоят из определенного числа ячеек, количество которых можно как увеличивать, так и уменьшать. Тем самым вы можете увеличивать или уменьшать емкость батареи. Можно даже заменить одну банку, которая вышла из строя, не меняя при этом весь АКБ.

Когда может быть полезным увеличение или уменьшение емкости? Например, вы приобрели себе новый автомобиль, в котором требуется более или менее мощный аккумулятор, и не желаете менять батарею. LiFePO4 АКБ всегда можно модернизировать добавив или убрав нужное количество банок.

7. Компактные размеры + легкий вес. Литиевые аккумуляторы в 3 раза легче свинцово-кислотных аналогов.

8. Время до полной зарядки. И последнее преимущество – литий железо фосфатные аккумуляторы с легкостью заряжаются менее чем за 3 часа.