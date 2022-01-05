Как не потерять ребенка в толпе: советы полиции
Зимние праздники в разгаре, поэтому в круговороте праздничных локаций нужно особенно внимательно следить за детьми, чтобы те не потерялись и отдых не был испорчен.
Полиция дала несколько советов, как не потерять ребенка в толпе и что делать, если вы все же потеряли его из виду:
- собираясь в места скопления людей, одевайте ребенка в яркую одежду;
- в толпе крепко держите ребенка за руку;
- поговорите с ребенком, объясните, что толпа не место для игр, поэтому не следует отвлекаться и отходить или отбегать от родителей без предупреждения;
- заранее проверьте, знает ли он свои данные ФИО (свое и родителей), свой адрес, номер телефона родителя. На всякий случай положите в карман ребенка записку с этими данными;
- приобретите для ребенка умные часы с GPS-навигатором и SOS-кнопкой: так вы будете знать, если ребенок выйдет за пределы установленной геолокации;
- обязательно тренируйте дома ситуации, когда ребенок теряется — он должен четко знать, как поступать. Научите ребенка останавливаться на месте и ждать родителей, если он потерялся, громко звать на помощь.
- покажите людей, к которым можно обращаться за помощью - полицейские, охранники, продавцы магазинов и прохожие с детьми. Ребенок должен знать, что нельзя никуда идти с чужим человеком, что бы ему ни говорили и не обещали.
Правоохранители отмечают, что никогда не нужно пугать ребенка полицией. Поскольку тогда у ребенка вырабатывается страх, и если он попадет в такую ситуацию, то будет бояться обратиться за помощью к патрульным.
"Друзья, будьте бдительны, не оставляйте малолетних детей без присмотра даже на мгновение. Если же случилось так, что ребенок потерялся, не медлите, сразу сообщайте в полицию", - написали в Facebook.