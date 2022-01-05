Как не потерять ребенка в толпе: советы полиции

Зимние праздники в разгаре, поэтому в круговороте праздничных локаций нужно особенно внимательно следить за детьми, чтобы те не потерялись и отдых не был испорчен.

Полиция дала несколько советов, как не потерять ребенка в толпе и что делать, если вы все же потеряли его из виду:

собираясь в места скопления людей, одевайте ребенка в яркую одежду;

в толпе крепко держите ребенка за руку;

поговорите с ребенком, объясните, что толпа не место для игр, поэтому не следует отвлекаться и отходить или отбегать от родителей без предупреждения;

заранее проверьте, знает ли он свои данные ФИО (свое и родителей), свой адрес, номер телефона родителя. На всякий случай положите в карман ребенка записку с этими данными;

приобретите для ребенка умные часы с GPS-навигатором и SOS-кнопкой: так вы будете знать, если ребенок выйдет за пределы установленной геолокации;

обязательно тренируйте дома ситуации, когда ребенок теряется — он должен четко знать, как поступать. Научите ребенка останавливаться на месте и ждать родителей, если он потерялся, громко звать на помощь.

покажите людей, к которым можно обращаться за помощью - полицейские, охранники, продавцы магазинов и прохожие с детьми. Ребенок должен знать, что нельзя никуда идти с чужим человеком, что бы ему ни говорили и не обещали.

Правоохранители отмечают, что никогда не нужно пугать ребенка полицией. Поскольку тогда у ребенка вырабатывается страх, и если он попадет в такую ситуацию, то будет бояться обратиться за помощью к патрульным.