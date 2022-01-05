Президент Казахстана Токаев появился на ТВ с обращением
Президент Казахстана Касим Жомарт Токаев выступил на телевидении. Он заявил, что вступает в должность главы Совета безопасности, которую ранее возглавлял Назарбаев, таким образом берет полноту власти в стране в свои руки.
Токаев заявил, что теперь намерен действовать жестко и скоро выступит с новыми предложениями по политической трансформации.
Он также пообещал находиться в столице, поскольку это его конституционный долг.
Кроме того, президент страны заявил, что в ходе противостояний в Казахстане были убиты правоохранители.
"В нашем любимом городе происходит массовые нападения на представителей правопорядка. Среди них есть убитые и раненные", - заявил Токаев.
Он обратил внимание на высокую организованность протестующих, что говорит о
"тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков".