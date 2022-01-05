Трансплантология, киноиндустрия и образование: Зеленский подписал ряд законов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд законов – по решению вопроса оплаты трансплантаций, реализации прав иностранных субъектов кинематографии, а также усовершенствованию образовательного и научного процесса в военных учреждениях высшего образования.
Об этом говорится в сообщении Офиса президента.
Изменения в закон о трансплантации
Изменения в некоторые законы, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку (№ 1967-ІХ), принятого 16 декабря 2021 года, призваны решить вопрос оплаты трансплантаций.
В частности, законом устанавливается, что государство оплачивает все трансплантации и для пациента они бесплатны. Также отмечается, что тарифы полностью покрывают расходы больниц на проведение таких сделок.
"Документом предусматривается, что подбор пары донор-реципиент будет осуществлять Единая государственная система трансплантации, которая полностью независимо от человеческого влияния и самостоятельно проводит такой подбор по определенным критериям", - говорится в сообщении.
Также решается вопрос о возможности предоставления прижизненного согласия на донорство через электронные ресурсы.
Изменения в закон о поддержке кинематографии
Внесение изменений в статью 11 закона о государственной поддержке кинематографии (№ 1985-ІХ) позволит разблокировать реализацию ряда прав иностранных субъектов кинематографии. В частности, права на получение государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных при производстве (создании) фильма на территории Украины.
"Это будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в Украину, созданию новых рабочих мест, повышению профессионального уровня украинских специалистов в этой области, международному сотрудничеству кинематографистов, развитию инфраструктуры и туризма", – отмечается в сообщении.
Изменения в законы о военном образовании
Подписанные президентом изменения в законы о военном образовании и науке (№ 1986-ІХ) призваны усовершенствовать образовательный процесс и научно-техническую деятельность в высших военных учебных заведениях (заведениях высшего образования со специфическими условиями обучения), военных учебных подразделениях высшего образования и военных научных учреждениях.
Документ также подразумевает повышение качества подготовки военных специалистов.