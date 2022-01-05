Трансплантология, киноиндустрия и образование: Зеленский подписал ряд законов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд законов – по решению вопроса оплаты трансплантаций, реализации прав иностранных субъектов кинематографии, а также усовершенствованию образовательного и научного процесса в военных учреждениях высшего образования.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Изменения в закон о трансплантации

Изменения в некоторые законы, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку (№ 1967-ІХ), принятого 16 декабря 2021 года, призваны решить вопрос оплаты трансплантаций.

В частности, законом устанавливается, что государство оплачивает все трансплантации и для пациента они бесплатны. Также отмечается, что тарифы полностью покрывают расходы больниц на проведение таких сделок.

"Документом предусматривается, что подбор пары донор-реципиент будет осуществлять Единая государственная система трансплантации, которая полностью независимо от человеческого влияния и самостоятельно проводит такой подбор по определенным критериям" , - говорится в сообщении.

Также решается вопрос о возможности предоставления прижизненного согласия на донорство через электронные ресурсы.

Изменения в закон о поддержке кинематографии

Внесение изменений в статью 11 закона о государственной поддержке кинематографии (№ 1985-ІХ) позволит разблокировать реализацию ряда прав иностранных субъектов кинематографии. В частности, права на получение государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных при производстве (создании) фильма на территории Украины.

"Это будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в Украину, созданию новых рабочих мест, повышению профессионального уровня украинских специалистов в этой области, международному сотрудничеству кинематографистов, развитию инфраструктуры и туризма" , – отмечается в сообщении.

Изменения в законы о военном образовании

Подписанные президентом изменения в законы о военном образовании и науке (№ 1986-ІХ) призваны усовершенствовать образовательный процесс и научно-техническую деятельность в высших военных учебных заведениях (заведениях высшего образования со специфическими условиями обучения), военных учебных подразделениях высшего образования и военных научных учреждениях.

Документ также подразумевает повышение качества подготовки военных специалистов.