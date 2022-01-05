Украина смогла взять взаймы меньше, чем планировала – Минфин

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-декабрь 2021 года составили 602,8 миллиарда гривень или 86,2% от запланированных на этот период, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 388,3 млрд. грн., в том числе в иностранной валюте 108,9 млрд. грн. (3,1 млрд. долларов и 778,1 млн. евро).

Кроме того, был осуществлен выпуск ОВГЗ в объеме 1,8 млрд грн с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на такие облигации акций "Экспортно-кредитное агентство" и в объеме 20 млрд грн – "Украинская финансовая жилищная компания".

Из внешних источников привлечено 192,8 млрд грн.

При этом платежи по погашению государственного долга за январь-декабрь 2021 года составили 441,1 млрд грн (94,2% плана), платежи по обслуживанию – 150 млрд грн (98,6% плана).