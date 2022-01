Tesla проехала на экспериментальной батарее в два раза больше нормы

Стартап Our Next Energy создал аккумулятор, который позволит Tesla Model S преодолеть на одной зарядке расстояние в 1 210 км, сообщает Хайтек.

Компания Our Next Energy (ONE) сосредоточилась на разработке усовершенствованной аккумуляторной батареи Gemini, созданной из безопасных и экологичных материалов.

Получившийся прототип аккумулятора имеет более компактный и дешевый в производстве корпус, а также позволяет накапливать больше энергии по сравнению с аналогами.

"Мы хотим отказаться от никеля и кобальта, но не хотим отказываться от плотности энергии. Мы стремимся заново изобрести химию батарей и архитектуру ячеек, чтобы обеспечить запас хода не менее 1 200 км. Если вы поместите на борт столько энергии, вы будете готовы к любому требованию клиента, например, поездке из Детройта в Чикаго или буксировке прицепа", - сказал глава ONE Муджиб Иджаз.

Практическое испытание провели в США на электромобиле Tesla Model S: он перемещался со средней скорость около 88 км/ч. Иджаз отметил, что массовое производство планируется запустить к концу 2023 года.

Прототип аккумуляторной батареи во время испытания с использованием электромобиля Tesla Model S обеспечил ему запас хода в 1 210 км.

Пока неизвестно, для каких электромобилей подойдут новые аккумуляторы. Что касается Tesla Model S, то это единственный автомобиль, о котором наверняка известно, что он будет совместим. Tesla Model S выбрали для тестирования благодаря высокой эффективности и большой батарее — это обеспечило достаточно места для размещения аккумулятора от ONE.