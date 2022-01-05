Поставки угля из Казахстана в Украину прекращены

Поставки законтрактованного угля из Казахстана в Украину пока не происходят из-за блокирования Россией транзитного пути, сообщает УНИАН.

"Нет, из Казахстана не уходит (уголь – Ред.). Есть заключенный контракт у "Центрэнерго" на 660 тысяч тонн казахского угля в течение осенне-зимнего периода. Но, опять же, из-за соответствующих действий Российской Федерации происходит блокирование транзита по российской территории" , - сказал на брифинге министр энергетики Герман Галущенко..

Галущенко пояснил, что пока нет другого способа, как получить законтрактованные объемы угля.

"Соответственно, мы и "Центрэнерго" пока не видим других возможностей этот уголь физически получить" , - добавил он.

Министр отметил, что зато увеличиваются поставки угля морским путем.