Протесты в Казахстане: митингующие снесли памятник Назарбаеву

Митингующие в казахстанском городе Талдыкорган повалили памятник, установленный в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева, сообщает Деловая столица.

Памятник был установлен в 2016-м году.

Из видео следует, что снос памятника бывшему президенту происходит под радостные возгласы, аплодисменты и песни.

Источники в МИД России сообщили, что Назарбаев "готов покинуть Казахстан для лечения". За 5 января из Казахстана уже вылетело около 10 частных самолетов.

Напомним, 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку главу Совбеза и многолетнего руководителя страны Нурсултана Назарбаева.