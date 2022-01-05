Зеленский – 20 минут, Байден – 38 секунд: Новогодние поздравления политиков

Поздравительная речь украинского президента Владимира Зеленского в новогоднюю ночь длилась 21 минуту. Между тем другие мировые лидеры во время традиционных поздравлений не были столь многословны. К примеру, президент США Джо Байден уложился в 38 секунд, а Франции Эммануэль Макрон – в полторы минуты, сообщает Обозреватель.

Самой длинной (после речи Зеленского) стала речь к Новому году президента Кыргызстана – Садыр Жапаров поздравлял граждан своей страны 17 минут 30 секунд. Более 11 минут говорил к соотечественникам президент Китая Си Цзиньпин, 8 минут 40 секунд поздравляла с новогодними праздниками жителей своей страны президент Молдовы Майя Санду, а российский президент Владимир Путин говорил меньше – 6 минут 22 секунды.

Александр Лукашенко выступал в течение 6 минут, а президент Польши Анджей Дуда поздравлял граждан почти 5 минут. Обращение к немцам канцлера ФРГ Олафа Шольца длилось почти 4 минуты, а глава Литвы Гитанас Науседа выпустил приветствие продолжительностью 1 минуту 50 секунд.

Наименее многословными оказались французский и американский президенты – Макрон поздравлял французов 1 минуту 30 секунд, а Байден американцев – 38 секунд.

Напомним: в новогоднем поздравлении главы украинского государства присутствовали украинцы, по итогам прошлого года отличившиеся незаурядными достижениями. Это спортсмены, общественные деятели, учителя, врачи и многие другие. Однако вокруг поздравления Зеленского разгорелся скандал – выяснилось, что военнослужащих, также посетивших торжественный вечер, якобы загоняли туда приказом. В частности, об этом рассказала старший сержант Вооруженных сил Украины Наталья Борисовская.

Продолжительность новогодних поздравлений мировых лидеров. Источник: slovoidilo.ua

Ппрофессор из Черновцов, инженер-оптик Олег Ангельский, который был приглашен для участия в поздравлении Зеленского, рассказал, что съемки продолжались в течение трех дней. Гостей угощали бутербродами, а вместо шампанского наливали безалкогольный напиток "Живчик".