Руководство "Укрликтрав" подозревается в махинациях

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила схему хищения и продажи урожая руководством ГП "Укрликтравы", которое путем продажи выращенного на землях госпредприятия урожая по заниженным ценам нанесло государству свыше 22 млн грн ущерба

"В схему было вовлечено руководство госпредприятия. Чиновники, злоупотребляя служебным положением, подписывали "выгодные" договоры с подконтрольными частными предприятиями о купле-продаже с/х продукции по ценам значительно ниже рыночной стоимости. Впоследствии предприниматели реализовывали приобретенную продукцию по рыночным ценам, в том числе и на экспорт", - говорится в сообщении СБУ.

По данным ведомства, продажа злоумышленниками урожая с 15 тыс. га земель, принадлежащих госпредприятию и его филиалам, привела к ущербу государству на общую сумму свыше 22 млн. грн.

В ходе обысков, проведенных в Киеве и регионах, выявлено подтверждающую противоправную деятельность документацию и незаконно реализуемую с/х продукцию на десятки млн. грн.

СБУ уточнило, что вся незаконно реализуемая сельскохозяйственная продукция арестована.

Ведомство продолжает следствие по уголовному производству по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Устанавливаются все лица, причастные к незаконной деятельности.