Жалобу Януковича и дело о госизмене вернули в суд первой инстанции

Киевский апелляционный суд вернул в Оболонский жалобу Виктора Януковича на приговор. Вместе с тем было возвращено дело экс-президента о госизмене, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Уголовное производство вместе с апелляционной жалобой осужденного В. Ф. Януковича на приговор Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 года возвращено в Оболонский районный суд города Киева для выполнения требований ч. 3 ст. 400 Уголовного процессуального кодекса Украины" , - говорится в сообщении пресс-центр Киевского апелляционного суда.

Напомним, в конце декабря Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл дело по иску экс-президента Виктора Януковича в Верховную раду.

В начале ноября Януковичу сообщили о новом подозрении - в управлении организованной преступной группой во время Майдана в феврале 2014 года.