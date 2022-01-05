В Алматы захватили здание управления Комитета нацбезопасности Казахстана

Здание управления Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана захвачено в городе Алматы. В ведомство ворвались несколько десятков человек, пишет Ольга Белей, РБК-Украина.

"Несколько десятков человек ворвались в здание КНБ в Алматы и полностью его захватили" , - пишут СМИ со ссылкой на очевидцев событий.

Напомним, в Казахстане прямо сейчас масштабные протесты. Из-за беспорядков в стране отключили проводной интернет и голосовую связь.