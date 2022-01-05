Папа Римский упрекнул в эгоизме владельцев домашних животных

Папа Римский Франциск раскритиковал людей, которые заводят домашних животных вместо детей, и заявил, что это проявление эгоизма, сообщает УНИАН.

"Сегодня ... мы наблюдаем проявление эгоизма. Мы видим, что некоторые люди не хотят иметь ребенка. Иногда они заводят только одного, но при этом у них есть собаки и кошки, которые заменяют детей. Это может показаться смешным, но это реальность" , - цитирует понтифика The Guardian.

По словам Франциска, такая практика унижает людей, "лишает нас человечности".

"...цивилизация стареет без человечности, потому что мы теряем богатство отцовства и материнства, и страдает именно страна" , - сказал Папа Римский.

Известно, что у самого Франциска нет домашних животных в его резиденции в Ватикане. В 2014 году он уже заявлял газете Il Messaggero, что домашние животные вместо детей - это " еще одно явление культурной деградации " и что эмоциональные отношения с домашними животными "легче", чем "сложные" отношения между родителями и детьми.

В среду, 5 января, приглашая пары, которые не могут иметь детей по биологическим причинам, рассмотреть возможность усыновления, Франциск призвал потенциальных родителей "не бояться" вступать в родительские права.

"Рождение ребенка всегда сопряжено с риском, но еще больший риск не иметь ребенка, отрицать родительство" , - сказал Папа Римский.

Ранее понтифик осуждал "демографическую зиму" - падение рождаемости в развитом мире. Он также критиковал современное общество, в котором карьера и зарабатывание денег для многих важнее создания семьи. Такое мышление Франциск называл "гангреной общества".