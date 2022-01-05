Крупные масло- и сырзаводы опровергли остановку производства

Яготинский маслозавод и Пирятинский сырзавод, которые входят в группу "Молочный альянс", продолжают работать в штатном режиме. Руководство предприятий не планирует останавливать производство, несмотря на почти десятикратное подорожание газа и двойной рост цен на электроэнергию. Так пресс-центр "Молочного альянса" прокомментировал распространенную в СМИ информацию о приостановке деятельности, сообщает UBR.

Производственные мощности заводов работают согласно привычному графику, все отгрузки готовой продукции проходят вовремя. Кроме того, в штатном режиме функционируют и другие заводы "Молочного альянса", поскольку руководство холдинга "не хочет и не планирует останавливать производство", заявили в пресс-службе.

В то же время в сообщении подчеркивается, что в отрасли сложилась критическая ситуация. Причиной стало удорожание газа в 9 раз, электроэнергии – в 2,5 раза, таропаковочные материалы выросли в цене на 42%, а сырье – на 25%.

"Адекватно поднять цены на готовую продукцию мы не смогли. Негативный разрыв между расходами и доходами привел к тому, что в IV квартале заводы работали с убытком. Продолжаться такое бесконечно не может, поскольку приведет к вымыванию оборотных средств и невозможности заплатить за газ, сырье, упаковку, выполненные работы" , – сказано в заявлении.

Поэтому Яготинский и Пирятинский заводы обратились к партнерам с письмами, чтобы проинформировать о сложившейся ситуации. Впоследствии эти письма были опубликованы в СМИ и неправильно интерпретированы.